Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM
- Bình Dương: Số 19/9 Quốc lộ 13, Tổ 9, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
• Sửa chữa và bảo trì xe nâng (dầu/điện/gas)
• Chẩn đoán và phát hiện sự cố kỹ thuật
• Thực hiện các dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng
• Đảm bảo rằng thiết bị luôn hoạt động hiệu quả
• Ghi chép và quản lý lịch sử sửa chữa
• Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng thiết bị
• Làm việc cùng đội ngũ kỹ thuật để cải tiến quy trình làm việc.
• Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc
• Đóng góp vào các sáng kiến cải tiến trong công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có chứng chỉ có khả năng sửa chữa xe nâng
• Có bằng lái xe
• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Tại CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI