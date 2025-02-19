Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 19/9 Quốc lộ 13, Tổ 9, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sửa chữa và bảo trì xe nâng (dầu/điện/gas)

• Chẩn đoán và phát hiện sự cố kỹ thuật

• Thực hiện các dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng

• Đảm bảo rằng thiết bị luôn hoạt động hiệu quả

• Ghi chép và quản lý lịch sử sửa chữa

• Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng thiết bị

• Làm việc cùng đội ngũ kỹ thuật để cải tiến quy trình làm việc.

• Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc

• Đóng góp vào các sáng kiến cải tiến trong công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm sửa chữa xe nâng (dầu/điện/gas)

• Có chứng chỉ có khả năng sửa chữa xe nâng

• Có bằng lái xe

• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

• Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin