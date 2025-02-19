Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 19/9 Quốc lộ 13, Tổ 9, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sửa chữa và bảo trì xe nâng (dầu/điện/gas)
• Chẩn đoán và phát hiện sự cố kỹ thuật
• Thực hiện các dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng
• Đảm bảo rằng thiết bị luôn hoạt động hiệu quả
• Ghi chép và quản lý lịch sử sửa chữa
• Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng thiết bị
• Làm việc cùng đội ngũ kỹ thuật để cải tiến quy trình làm việc.
• Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc
• Đóng góp vào các sáng kiến cải tiến trong công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm sửa chữa xe nâng (dầu/điện/gas)
• Có chứng chỉ có khả năng sửa chữa xe nâng
• Có bằng lái xe
• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DSN POWERLIFTS VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 23D Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

