Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 500 USD

CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN

Mức lương
500 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 500 USD

• Thiết kế 3D các chi tiết, cụm chi tiết cơ khí kết cấu liên quan đến tay nâng trợ lực, cầu trục xoay, cầu trục và các hệ thống nâng hạ công nghiệp khác.
• Triển khai bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, tách bản vẽ kỹ thuật phục vụ gia công, lắp ráp.
• Lập BOM list, lên danh sách vật tư, phụ kiện, chuẩn bị hồ sơ mua hàng cho từng dự án.
• Xuất bản vẽ gia công, bản vẽ lắp đặt, bản vẽ chế tạo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ thông số kỹ thuật, dung sai, yêu cầu vật liệu, xử lý bề mặt…
• Phối hợp với bộ phận mua hàng, bộ phận sản xuất để lên kế hoạch mua sắm vật tư, vật liệu cần thiết.
• Xuống hiện trường, xưởng sản xuất để kiểm tra, giám sát quá trình gia công, lắp ráp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thực tế.
• Tham gia nghiệm thu sản phẩm, hỗ trợ bộ phận kỹ thuật hoàn thiện lắp đặt, bàn giao.
• Báo cáo công việc định kỳ, lưu trữ dữ liệu thiết kế, quản lý hồ sơ kỹ thuật liên quan đến dự án.

Với Mức Lương 500 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Cơ khí, Thiết kế máy, Kỹ thuật cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.
• Thành thạo phần mềm thiết kế 3D như SolidWorks, Autodesk Inventor, v.v… và phần mềm vẽ kỹ thuật 2D như AutoCAD.
• Thành thạo phần mềm thiết kế 3D như SolidWorks, Autodesk Inventor, v.v…

Tại CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Lương tháng 13
Bảo hiểm đầy đủ
Làm đủ 1 năm, năm tiếp theo được nghỉ 12 ngày phép
Thưởng sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN

CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà xưởng A1-1, lô đất IN3-11*A, khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng thuộc khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

