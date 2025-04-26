Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 500 USD

Mức lương 500 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

• Thiết kế 3D các chi tiết, cụm chi tiết cơ khí kết cấu liên quan đến tay nâng trợ lực, cầu trục xoay, cầu trục và các hệ thống nâng hạ công nghiệp khác.

• Triển khai bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, tách bản vẽ kỹ thuật phục vụ gia công, lắp ráp.

• Lập BOM list, lên danh sách vật tư, phụ kiện, chuẩn bị hồ sơ mua hàng cho từng dự án.

• Xuất bản vẽ gia công, bản vẽ lắp đặt, bản vẽ chế tạo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ thông số kỹ thuật, dung sai, yêu cầu vật liệu, xử lý bề mặt…

• Phối hợp với bộ phận mua hàng, bộ phận sản xuất để lên kế hoạch mua sắm vật tư, vật liệu cần thiết.

• Xuống hiện trường, xưởng sản xuất để kiểm tra, giám sát quá trình gia công, lắp ráp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thực tế.

• Tham gia nghiệm thu sản phẩm, hỗ trợ bộ phận kỹ thuật hoàn thiện lắp đặt, bàn giao.

• Báo cáo công việc định kỳ, lưu trữ dữ liệu thiết kế, quản lý hồ sơ kỹ thuật liên quan đến dự án.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Cơ khí, Thiết kế máy, Kỹ thuật cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.

• Thành thạo phần mềm thiết kế 3D như SolidWorks, Autodesk Inventor, v.v… và phần mềm vẽ kỹ thuật 2D như AutoCAD.

Tại CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương tháng 13

Bảo hiểm đầy đủ

Làm đủ 1 năm, năm tiếp theo được nghỉ 12 ngày phép

Thưởng sinh nhật

