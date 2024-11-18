Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Toà nhà GC Lô6B, Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Khảo sát, thu thập thông tin yêu cầu thiết kế từ khách hàng , tính toán, thiết kế kết cấu thép các công trình công nghiệp.
- Phối hợp đồng bộ với bộ phận kiến trúc và cơ điện.
- Đề xuất, lên phương án kết cấu đang triển khai theo tiêu chuẩn hiện hành và quy định Công ty.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo công ty về các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật của hồ sơ bản vẽ được giao thực hiện.
- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc trực tiếp cho lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 2 năm
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường có liên quan đến chuyên ngành thiết kế xây dựng
- Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm diễn họa: 3dsmax, SketchUP..., công cụ thiết kế kết cấu

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: upto 20.000.000vnđ
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ, tết, du lịch, khám sức khoẻ hàng năm...
- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 21B4 lô 6B, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

