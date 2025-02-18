Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- km 35, QL 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, Huyện An Lão

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai mô hình, bản vẽ kết cấu thép phục vụ gia công chế tạo, lắp dựng (phần mềm Tekla, Autocad)
Thực hiện các công việc bóc tách phục vụ báo giá theo yêu cầu.
Các công việc do Trưởng bộ phận và Giám đốc Trung tâm TVTK giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành xây dựng, kết cấu thép.
Có kinh nghiệm 1-3 năm về sử dụng phần mền Tekla.
Có hiểu biết về tiêu chuẩn kết cấu thép.
Ưu tiên người có kiến thức về Custom Component/ Autoconnection/ API.

Tại Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10.000.000 - 15.000.000 vnđ
Bữa trưa miễn phí tại Canteen Công ty
Xe đưa đón CBCNV từ nội thành Hải Phòng
Phụ cấp, BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Phép năm, thưởng lương tháng 13
Tăng lương theo quy định
Được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc

Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Km35, quốc lộ, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng

