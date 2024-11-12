Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 144 Phan Xích Long, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Sử dụng các phần mềm thiết kế để xây dựng mô hình 3D – bản vẽ 2D theo yêu cầu khách hàng (về kiến trúc, kết cấu, giàn giáo, …).

- Sử dụng các công cụ API - Revit, hệ thống BIM để hỗ trợ hoàn thành công việc.

- Trao đổi thường xuyên với quản lý và chuyên gia khách hàng người Nhật.

- Tiếp nhận công việc, dữ liệu thiết kế, kiểm tra dữ liệu đầu vào.

- Lập phương án, đề xuất những giải pháp phù hợp hài hòa.

- Hoàn thành đạt chất lượng, tiến độ công việc được giao.

- Trao đổi liên tục và trực tiếp với khách hàng, báo cáo công việc định kỳ với quản lý, khách hàng.

- Tuân thủ nội quy Công ty và Quy định bảo mật thông tin Công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ từ 22 - 30 Tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Ưu tiên biết tiếng Nhật.

- Kiến thức thiết kế: Có kiến thức về Kiến trúc và Xây dựng.

- Ưu tiên các bạn có thêm kiến thức về thi công, MEP, giàn giáo, kết cấu.

- Phần mềm chuyên ngành: Revit, AutoCAD, các phần mềm 3D chuyên ngành Xây dựng.

- Kỹ năng quản lý: biết quản lý phân bổ thời gian cá nhân phục vụ dự án tổng thể.

Tại CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày (08h-12h; 13h-17h) Thứ 2 - Thứ 6 hằng tuần + ngày Thứ 7 của tuần đầu tiên trong tháng.

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: 01 máy vi tính, dụng cụ văn phòng (tại văn phòng của Công ty).

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và phúc lợi xã hội.

- Tăng lương theo năng lực (đánh giá hàng năm).

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và kỹ thuật cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM

