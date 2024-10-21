Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nhân Hòa, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thiết kế hệ thống PCCC các công trình nhà cao tầng, công nghiệp .... Am hiểu quy trình, quy chuẩn về chuyên ngành PCCC, có khả năng làm việc độc lập với cac cơ quan chức năng để thẩm duyệt hệ thống PCCC. Phản biện với CĐT về các vấn đề liên quan đến hệ thống PCCC. Lập bản vẽ thi công (Shop drawing); bóc tách chủng loại vật tư, khối lượng, vật liệu... theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Kiểm soát các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán. Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ công ty.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, các chuyên ngành có liên quan: Điện, tự động hóa, nhiệt lạnh, cơ khí, kỹ thuật công trình, cấp thoát nước, môi trường, PCCC... Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế hệ thống PCCC, ưu tiên chủ trì thiết kế hệ thống PCCC các dự án cao tầng, dự án công nghiệp. Tin học văn phòng thành thạo, Autocad, Revit và các phần mềm chuyên ngành. Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên. Có thưởng tháng lương 13. Thưởng sinh nhật, các ngày Lễ Tết. BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động. Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.