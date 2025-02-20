Tuyển Kỹ sư thiết kế Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 60 đường số 72, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Khảo sát hiện trường và báo cáo kết quả khảo sát các dự án, công trình điện mặt trời (ĐMT) do công ty thực hiện;
Kiểm tra và lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công (shop drawing) biện pháp tổ chức thi công cho các dự án/công trình ĐMT theo yêu cầu của Công ty đúng tiến độ được giao.
Bóc tách khối lượng của các dự án/công trình ĐMT.
Lập dự toán khối lượng cho các dự án, công trình ĐMT.
Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được giao.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, tự động hóa, cơ khí, xây dựng...
Thiết kế được bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thiết kế thi công các hệ thống điện mặt trời
Lập được dự toán/quyết toán công trình bằng các phần mềm chuyên dụng như G8, ETA, DELTA,...
Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD (hoặc phần mềm khác phục vụ công tác thiết kế), Microsoft Office và các phần mềm khác phục vụ trong công việc.
Thành thạo Microsoft Project/Phần mềm tính toán thiết kế khung thép tiền chế Zamil như KIW, RdSTEEL, DTI, ... là một lợi thế.
là một lợi thế.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Thành thạo thiết kế 2D, 3D.
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 18.000.0000đ - 25.000.000đ/tháng
- Thưởng: theo hiệu quả dự án, theo KPI.
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ, các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Được đào tạo phát triển năng lực bản thân theo lộ trình công danh cam kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
