Tuyển Kỹ sư thiết kế Chi nhánh Công trình Viettel Vĩnh Long - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi nhánh Công trình Viettel Vĩnh Long - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Chi nhánh Công trình Viettel Vĩnh Long - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Kỹ sư thiết kế

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long: 1C Trưng Nữ Vương, P1, TP Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Tiếp xúc, thu thập thông tin khách hàng, nhà cung cấp thầu phụ, tổ đội thi công, trình bày, tư vấn giải pháp hệ thống cơ điện (ME) với khách hàng
Thiết kế hệ thống, lập dự toán chào thầu, triển khai thi công, hoàn công quyết toán
Tham gia họp, khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn

Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: Từ 25 - 28
Trình độ/Chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành Điện - Điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy hoặc các ngành khác tương đương.

Lương cứng + hoa hồng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty + phúc lợi công đoàn.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
"Viettel Construction tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ, tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel Construction nếu trúng tuyển"

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Chi nhánh Công trình Viettel Vĩnh Long - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Chi nhánh Công trình Viettel Vĩnh Long - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1C Trưng Nữ Vương, P1, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-vinh-long-job272945
