Tuyển Kỹ sư thiết kế Chi nhánh Công trình Viettel Vĩnh Long - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: 1C Trưng Nữ Vương, P1, TP Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp xúc, thu thập thông tin khách hàng, nhà cung cấp thầu phụ, tổ đội thi công, trình bày, tư vấn giải pháp hệ thống cơ điện (ME) với khách hàng

Thiết kế hệ thống, lập dự toán chào thầu, triển khai thi công, hoàn công quyết toán

Tham gia họp, khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: Từ 25 - 28

Trình độ/Chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành Điện - Điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy hoặc các ngành khác tương đương.

Tại Chi nhánh Công trình Viettel Vĩnh Long - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty + phúc lợi công đoàn.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

"Viettel Construction tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ, tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel Construction nếu trúng tuyển"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công trình Viettel Vĩnh Long - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin