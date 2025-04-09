Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Huyền Anh làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: TDP Quyết Thắng B, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện vẽ kỹ thuật các bản vẽ kết cấu công trình (dầm, cột, móng,...) theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Tham gia vào quá trình thiết kế kết cấu công trình, phối hợp với các bộ phận khác trong dự án.

Tính toán, kiểm tra kết cấu công trình đảm bảo an toàn, bền vững và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Lập dự toán vật tư, nhân công cho phần kết cấu công trình.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế kết cấu (ETABS, SAP2000, SAFE...) để tạo ra các bản vẽ kỹ thuật chính xác.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật kết cấu hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 năm trở lên (đối với sinh viên mới tốt nghiệp).

Nắm vững các kiến thức cơ bản về lý thuyết kết cấu, vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế.

Thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế kết cấu chuyên dụng (ETABS, SAP2000, SAFE...).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Huyền Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Huyền Anh

