Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Quản lý dự án kỹ thuật

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang: Tân Tạo A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và vận hành các trang thiết bị, cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật của Toà nhà/chung cư bao gồm hệ thống PCCC, máy lạnh, máy phát, hệ thống làm mát, hệ thống thông gió v.v và hệ thống phân phối điện, nước, gas, v.v... nhằm đảm bảo các hệ thống luôn hoạt động tốt
Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên kỹ thuật và giám sát, đôn đốc thường xuyên nhân viên thuộc bộ phận
Huấn luyện / chỉ dẫn các nhân viên về những quy trình làm việc mới, tập huấn định kỳ nhân viên kỹ thuật về thái độ phục vụ khách hàng
Hỗ trợ, huấn luyện tất cả các nhân viên về vấn đề an toàn và xử lý tình huống trong trường hợp khẩn cấp.
Quản lý các công việc hành chính của bộ phận kỹ thuật: tiếp nhận yêu cầu kiểm tra/ sửa chữa, đề xuất mua hàng, vật tư kỹ thuật, tiếp nhận hồ sơ trang trí nội thất, v.v...
Hỗ trợ Trưởng BQL giám sát nhà thầu thi công trang trí nội thất, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở vật chất công cộng hằng ngày hoặc định kỳ tại tòa nhà
Giám sát việc thi công trang trí nội thất (TTNT) của các nhà thầu: trực tiếp hoặc bố trí nhân viên thường xuyên kiểm tra việc thi công trang trí nội thất trong căn hộ ít nhất 2 lần/ ngày, kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo các vi phạm TTNT
Báo cáo ngày/tuần các công việc phát sinh cho kỹ TP. Kỹ thuật/ Kỹ sư phòng Kỹ thuật giao và Trưởng BQL

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, điện lạnh, cơ khí trở lên
Có chứng chỉ quản lý vận hành toà nhà, chung cư
Có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy
Có kinh nghiệm về mảng quản lý vận hành toà nhà/chung cư 2 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và công đoàn sau 2 tháng thử việc
Thưởng các ngày lễ trong năm, thâm niên hằng năm
Phúc lợi hiếu hỉ, chính sách cho gia đình nhân viên
Đào tạo nghiệp vụ bài bản & chuyên nghiệp
Chính sách mua ưu đãi bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Jabes, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

