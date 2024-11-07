Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN

Thiết kế cảnh quan

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế cảnh quan Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận: 122 Nguyễn Văn Cừ, P.Mỹ Bình, TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, lên kế hoạch tư vấn và đưa ra bảng khối lượng dự toán về định mức vật tư, nhân công cho công trình.
Chọn cây trồng và vật liệu: Đề xuất loại cây, hoa, và vật liệu phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và mục đích sử dụng.
Quản lý và triển khai các dự án thi công cảnh quan của công ty.
Kiểm tra bản vẽ, biện pháp thi công cho từng công trình. Lập các phương án quy hoạch, thiết kế, cải tạo và quản lý cảnh quan phù hợp với yêu cầu của khách hàng hoặc quy định của khu vực.
Giám sát chất lượng, tiến độ và kiểm tra khối lượng thi công của kỹ thuật của công trình.
Kiểm soát, quản lý chi phí từng công trình. Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội công và khách hàng.
Nghiệm thu công việc bảo dưỡng hàng tháng với khách hàng để làm hồ sơ thanh toán.
Lập bảng kế hoạch chi tiết lịch bảo dưỡng hàng ngày, tuần và tháng cho công ty.
Lập báo cáo tuần, tháng, quý của các công trình của công ty đang thực hiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ sư lâm nghiệp, kỹ sư cảnh quan và thiết kế hoa viên, Bảo Vệ Thực Vật, các ngành liên quan Nông – Lâm nghiệp.
Có từ 2 năm đảm nhận vị trí tương đương.
Biết sắp xếp công việc, lập kế hoạch, báo cáo, có khả năng quản lý nhóm nhân sự phụ trách.Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, thân thiện, hòa đồng,
Sử dụng máy vi tính thành thạo, biết sử dụng các phần mềm Autocad, SketchUp, Photoshop, hoặc các phần mềm liên qua đến thiết kế cảnh quan..
Giới tính: Nam
Độ tuổi: từ 25-45 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo Luật lao động.
Thưởng lễ, Tết, năng suất 6 tháng
Hỗ trợ ăn ca, xăng xe đi lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 122 Nguyễn Văn Cừ, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

