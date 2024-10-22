Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KĐT LẠC HỒNG PHÚC, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập hồ sơ thầu; dự toán thi công các công trình xây dựng.
- Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, bản vẽ thi công các công trình xây dựng.
- Bóc khối lượng thi công từ hồ sơ thiết kế dự toán, hợp đồng thi công
- Quản lý thực hiện hồ sơ pháp lý đầu vào công trường (HS năng lực công ty, hồ sơ nhân sự và máy móc thiết bị, bảo hiểm con người và thiết bị,....).
- Quản lý chuẩn bị đệ trình hồ sơ thi công (Biện pháp thi công, Biểu mẫu nghiệm thu thi công, bản vẽ triển khai khi công, hồ sơ nguồn gốc và thí nghiệm của vật liệu, hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng, hồ sơ nghiệm thu hiện trường,.....).
- Quản lý thực hiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng thanh quyết toán.
- Báo cáo tình trạng hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu chất lượng và khối lượng nhập và thi công.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Về chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng, chuyên ngành điện, am hiểu kiến thức chuyên môn, đọc - hiểu bản vẽ .....
- Kinh nghiệm: từ 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Về kỹ năng: sử dụng tốt các phần mềm phục vụ cho công việc (AutoCAD, Excel, word,...), có kỹ năng giao tiếp - phối hợp làm việc nhóm hiệu quả
- Về tính cách: tỉ mỉ, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: từ 12.000.000 đ– 15.000.000đ trở lên
- Các chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động
- Chế độ nghỉ phép và nghĩ lễ theo quy định nhà nước
- Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
- Nghỉ ngơi du lịch hàng năm
- Lương Tháng 13+ Thưởng Tết và những Quyền lợi khác theo quy định công ty( đồng phục, du lịch, hiếu hỉ đối với người lao động...)
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Địa điểm làm
Công trình khu du lịch nghỉ dưỡng AMIANA Phan Thiết
Thôn Kê Kà - xã Tân Thành - huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

