Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường C1, Khu C, KCN Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Bóc tách vật tư, lên khối lượng đặt hàng vật tư về nhà máy, dự án.

Bóc tách cấu thành giá, lên hồ sơ dự thầu, chào giá.

Kiểm soát kế hoạch, tiến độ vật tư

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ: 22- 35 tuổi

Sức khỏe tốt. Thật thà, có trách nhiệm trong công việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành kỹ thuật trở lên.

Sử dụng thành thạo Autocad, Word, Excel.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm về vách, cửa nhôm kính, panel trong và ngoài nhà

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 11-20 triệu/tháng.

Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty cho nhân viên.

Lương tháng thứ 13 và thưởnglễ, tết theo năng lực và quy định của công ty.

Đi du lịch hàng năm cùng công ty.

BHXH theo quy định hiện hành của nhà nước.

Và nhiều chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS

