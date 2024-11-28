Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Yên Mỹ Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

- Kỹ thuật hiện trường phụ trách mảng thi công tại công trường;

- Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường;

- Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng cho cấp trên;

- Làm việc trao đổi các vấn đề liên quan với tư vấn giám sát và ban quản lý;

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Chỉ huy;

- Có kinh nghiệm kỹ sư hiện trường từ 3 năm trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong thi công xây dựng nhà công nghiệp.

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Kiến thức cơ bản về lĩnh vực xây dựng.

- Có kinh nghiệm chỉ đạo thi công ngoài hiện trường.

- Ưu tiên biết sử dụng Autocad, kỹ năng tin học văn phòng...

- Có khả năng Giải quyết vấn đề độc lập.

- Lương 15-20tr (tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

