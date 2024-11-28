Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Yên Mỹ Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Kỹ thuật hiện trường phụ trách mảng thi công tại công trường;
- Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường;
- Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng cho cấp trên;
- Làm việc trao đổi các vấn đề liên quan với tư vấn giám sát và ban quản lý;
- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Chỉ huy;
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm kỹ sư hiện trường từ 3 năm trở lên
Tại Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 15-20tr (tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
