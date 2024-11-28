Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Yên Mỹ Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kỹ thuật hiện trường phụ trách mảng thi công tại công trường;
- Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường;
- Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng cho cấp trên;
- Làm việc trao đổi các vấn đề liên quan với tư vấn giám sát và ban quản lý;
- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Chỉ huy;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kỹ sư hiện trường từ 3 năm trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong thi công xây dựng nhà công nghiệp.
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
- Kiến thức cơ bản về lĩnh vực xây dựng.
- Có kinh nghiệm chỉ đạo thi công ngoài hiện trường.
- Ưu tiên biết sử dụng Autocad, kỹ năng tin học văn phòng...
- Có khả năng Giải quyết vấn đề độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15-20tr (tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt

Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Lắp Và Tư Vấn Ltt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 10, ngách 60, ngõ 259, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

