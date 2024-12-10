Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình xây dựng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CHUYÊN MÔN
YÊU CẦU KHÁC
- Độ tuổi 25-45 tuổi
YÊU CẦU KHÁC
- Độ tuổi 25-45 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: Mức lương thỏa thuận
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Làm việc lâu dài tại Công ty.
- Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.
- Tham gia các phong trào hoạt động của công ty.
- Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Làm việc lâu dài tại Công ty.
- Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.
- Tham gia các phong trào hoạt động của công ty.
- Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI