Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình xây dựng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN
YÊU CẦU KHÁC
- Độ tuổi 25-45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: Mức lương thỏa thuận
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Làm việc lâu dài tại Công ty.
- Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.
- Tham gia các phong trào hoạt động của công ty.
- Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC

CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phạm Xá, Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

