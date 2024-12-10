Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình xây dựng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

YÊU CẦU KHÁC

- Độ tuổi 25-45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: Mức lương thỏa thuận

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Làm việc lâu dài tại Công ty.

- Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.

- Tham gia các phong trào hoạt động của công ty.

- Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin