Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Khu công nghiệp số 5, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm tra và đánh giá trạng thái kỹ thuật của dự án xây dựng.
- Giám sát quá trình thi công để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn lao động.
- Xác nhận chất lượng vật liệu, phương pháp thi công được sử dụng trong quá trình xây dựng.
- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết mọi vấn đề xuất hiện trong giai doạn thi công.
- Lập biểu đồ tiến trình, ghi lại thông tin cần thiết cho việc theo dõi và báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Xây dựng
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác thi công
– Sử dụng tốt các phần mềm chuyên dụng
– Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, biện pháp thi công
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ tốt
– Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
– Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

– Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
– Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
– Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

