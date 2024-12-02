Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Khu công nghiệp số 5, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm tra và đánh giá trạng thái kỹ thuật của dự án xây dựng.

- Giám sát quá trình thi công để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn lao động.

- Xác nhận chất lượng vật liệu, phương pháp thi công được sử dụng trong quá trình xây dựng.

- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết mọi vấn đề xuất hiện trong giai doạn thi công.

- Lập biểu đồ tiến trình, ghi lại thông tin cần thiết cho việc theo dõi và báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Xây dựng

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác thi công

– Sử dụng tốt các phần mềm chuyên dụng

– Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, biện pháp thi công

– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ tốt

– Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

– Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

– Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

– Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.

– Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.