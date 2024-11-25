Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Yên Thắng, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch và giám sát các hoạt động khai thác theo đúng tiến độ.
- Giám sát công việc trên mỏ (đảm bảo an toàn, sắp xếp công việc, xử lý sự cố,...) và lập báo cáo hàng ngày.
- Quản lý các công tác liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp ( khoan, nổ, lập hộ chiếu, chỉ huy nổ mìn,...)
- Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Kỹ sư Khai thác mỏ/Kỹ thuật mỏ;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm khai thác mỏ lộ thiên
- Nắm vững trình tự, thủ tục, hồ sơ hoạt động khai thác mỏ theo quy định;
- Am hiểu về nghiệp vụ lập kế hoạch và báo cáo kết quả khai thác mỏ, tính toán các khâu công nghệ và nhu cầu sử dụng nhân sự, máy móc, vật tư.
- Thành thạo các phần mềm: Autocad, mapinfo, word, excel, ... phục vụ công việc.

Tại Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15.000.000VNĐ - 25.000.000VNĐ , theo thỏa thuận và năng lực;
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và công ty;
- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: p203 tòa nhà viễn đông, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

