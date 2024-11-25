Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Yên Thắng, Thành phố Hưng Yên

- Lập kế hoạch và giám sát các hoạt động khai thác theo đúng tiến độ.

- Giám sát công việc trên mỏ (đảm bảo an toàn, sắp xếp công việc, xử lý sự cố,...) và lập báo cáo hàng ngày.

- Quản lý các công tác liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp ( khoan, nổ, lập hộ chiếu, chỉ huy nổ mìn,...)

- Các công việc khác theo sự phân công

- Trình độ Kỹ sư Khai thác mỏ/Kỹ thuật mỏ;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm khai thác mỏ lộ thiên

- Nắm vững trình tự, thủ tục, hồ sơ hoạt động khai thác mỏ theo quy định;

- Am hiểu về nghiệp vụ lập kế hoạch và báo cáo kết quả khai thác mỏ, tính toán các khâu công nghệ và nhu cầu sử dụng nhân sự, máy móc, vật tư.

- Thành thạo các phần mềm: Autocad, mapinfo, word, excel, ... phục vụ công việc.

Tại Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15.000.000VNĐ - 25.000.000VNĐ , theo thỏa thuận và năng lực;

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và công ty;

- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức

