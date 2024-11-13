Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88)
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 63 Thái Hà|658 Lê Hồng Phong, Phường 10|94 Đ. Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Hiểu biết tốt về các thiết bị IT, Computer..
– Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
– Có thể làm việc theo ca, chịu được áp lực công việc.
– Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm làm về bảo hành, hoặc có kinh nghiệm làm bảo hành máy tính là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88) Thì Được Hưởng Những Gì
– Mức thu nhập: 9.000.000đ – 13.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh thu+..)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88)
