Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Huyện Đô Lương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia quản lý, giám sát các dự án xây dựng dân dụng từ giai đoạn khởi công đến hoàn thiện
Lập và kiểm soát tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và quy chuẩn kỹ thuật
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động tại công trường
Phối hợp với các bên liên quan (nhà thầu, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
Lập báo cáo tiến độ, chất lượng công trình định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Tham gia nghiệm thu công trình, lập hồ sơ hoàn công
Quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng vật tư, thiết bị tại công trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.
Thành thạo phần mềm AutoCAD, có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
Có kiến thức cơ bản về giám sát công trình và quản lý dự án xây dựng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng
Cơ hội thăng tiến trong công việc, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động cần thiết
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P405 – Tòa nhà Mai Linh – Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

