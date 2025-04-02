Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Huyện Đô Lương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia quản lý, giám sát các dự án xây dựng dân dụng từ giai đoạn khởi công đến hoàn thiện

Lập và kiểm soát tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và quy chuẩn kỹ thuật

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động tại công trường

Phối hợp với các bên liên quan (nhà thầu, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

Lập báo cáo tiến độ, chất lượng công trình định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Tham gia nghiệm thu công trình, lập hồ sơ hoàn công

Quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng vật tư, thiết bị tại công trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.

Thành thạo phần mềm AutoCAD, có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật

Có kiến thức cơ bản về giám sát công trình và quản lý dự án xây dựng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng

Cơ hội thăng tiến trong công việc, phát triển bản thân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động cần thiết

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẺ

