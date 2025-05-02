Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gò Vấp, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát công trình xây dựng

Lập dự toán bóc tách khối lượng tinh vật tư thi công

Quyết toán công trình thanh toán khối lượng nhân công

Báo cáo khối lượng thi công việc hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Xây dựng

Nam,tuổi trên 25

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống .

Kỹ năng giao tiếp và làm việc tập thể

Nhanh nhẹn, năng động, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 – 20tr / tháng tùy theo năng lực

Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty (tham gia tổ chức công đoàn , du lịch hè, nghỉ phép....)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG

