Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gò Vấp, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát công trình xây dựng
Lập dự toán bóc tách khối lượng tinh vật tư thi công
Quyết toán công trình thanh toán khối lượng nhân công
Báo cáo khối lượng thi công việc hàng ngày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Xây dựng
Nam,tuổi trên 25
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống .
Kỹ năng giao tiếp và làm việc tập thể
Nhanh nhẹn, năng động, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 – 20tr / tháng tùy theo năng lực
Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty (tham gia tổ chức công đoàn , du lịch hè, nghỉ phép....)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
