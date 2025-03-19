Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
• Phối hợp, hỗ trợ bộ phận kinh doanh tư vấn kỹ thuật để vào dự án.
• Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật dự án.
• Khảo sát dự án, dựng bản vẽ shop drawing.
• Combine với các tổ đội liên quan trên hiện trường để chốt bản vẽ shop
• Phối hợp vs các phòng ban quản lý tiến độ sản xuất, tiến độ triển khai dự án.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
12.000.0000 - 16.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM
