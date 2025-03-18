Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Becamex ITC, 43 Phố Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Làm việc tại Hà Nội, Bắc Ninh (KCN VSIP), Bình Dương.
Đại diện cho chủ đầu tư/tổng thầu giám sát thi công các dự án dân dụng.
Kiểm soát khối lượng, kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt.
Quản lý chi phí, vật tư, nhân công, máy móc thiết bị.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng.
Giới tính: Nam.
Sức khỏe tốt, chăm chỉ, có trách nhiệm.
Kinh nghiệm tối tiểu 4 năm giám sát thi công xây dựng.
Thành thạo tin học văn phòng, Autocad…
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát thi công nhà dân dụng.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 20-30 triệu đồng/tháng. Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại.
Hỗ trợ chỗ ở.
Được đóng BHXH sau khi kết thúc thử việc.
Lương, thưởng tháng 13 và Du lịch hàng năm.
Công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
