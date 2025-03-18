Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Becamex ITC, 43 Phố Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Làm việc tại Hà Nội, Bắc Ninh (KCN VSIP), Bình Dương.
Đại diện cho chủ đầu tư/tổng thầu giám sát thi công các dự án dân dụng.
Kiểm soát khối lượng, kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt.
Quản lý chi phí, vật tư, nhân công, máy móc thiết bị.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng.
Giới tính: Nam.
Sức khỏe tốt, chăm chỉ, có trách nhiệm.
Kinh nghiệm tối tiểu 4 năm giám sát thi công xây dựng.
Thành thạo tin học văn phòng, Autocad…
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát thi công nhà dân dụng.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20-30 triệu đồng/tháng. Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại.
Hỗ trợ chỗ ở.
Được đóng BHXH sau khi kết thúc thử việc.
Lương, thưởng tháng 13 và Du lịch hàng năm.
Công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Becamex 43BCD Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

