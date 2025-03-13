Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ, triển khai công việc theo bản vẽ, bố trí tổ đội thi công.

- Giám sát thi công, giải quyết các vấn đề trong quá trình thi công và nghiệm thu

- Báo cáo công việc hàng ngày và tiến độ thi công.

- Một số công việc khác theo sự điều động của Giám đốc công ty

- Chi tiết công việc có thể thay đổi tùy vào khối lượng công việc và năng lực ứng viên, công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan

-Có tinh thần cầu tiến trong công việc.

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành tạo ACAD, MS PROJECT,….

- Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát về nội, ngoại thất các công trình dân dụng công nghiệp.

- Ưu tiên có thể bóc tách khối lượng lên dự toán.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 13 - 15 triệu (có thể trao đổi theo năng lực của ứng viên)

-Môi trường làm việc tốt, phụ cấp và các chính sách chung khác của công ty.

-Bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin