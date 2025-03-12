Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- KĐT Mới Phú Lương, Phường Phú La, Hà Đông, HN, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Điều hành, giám sát tổ đội thi công lĩnh vực panel phòng sạch, ống gió.
Phối hợp với các bộ phận liên quan,thiết kế, chỉnh sửa, hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật ,Bản vẽ thiết kế 2D , Bản vẽ hoàn công cho các dự án.
Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công và đảm bảo các bản vẽ hoàn công phù hợp với thực tế công trình.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý dự án.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc hoặc các ngành liên quan. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Thành thạo sử dụng phần mềm Autocad và các phần mềm liên quan khác.
Ưu tiên sinh viên mới ra trường, có kiến thức chuyên môn, tinh thần ham học hỏi và cầu tiến, chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo đúng năng lực + Phụ cấp xăng xe, ăn ở nếu đi Dự án, trợ cấp tăng ca
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Các chế độ bảo hiểm, du lịch và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô HT 3-2, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

