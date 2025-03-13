Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đo đạc địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, Đo đạc hiện trạng công trình...

Đo đạc phục vụ hoàn công cho dự án khi có yêu cầu.

Phối hợp với các Phòng ban và các bộ phận của Công ty để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Trắc Địa, Xây Dựng

- Các chứng chỉ liên quan đến QLDA và Chứng chỉ TVGS...vv

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án, đặc biệt là trong các dự án xây dựng, giám sát thi công công tác trắc địa tại các công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực

Thưởng các dịp Lễ/Tết; Thưởng cuối năm.

BHXH, BHYT, BHSK, Team Building, du lịch, từ thiện....

Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ..

Môi trường làm việc năng động, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc.

Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G

