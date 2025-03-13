Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 41, đường Đống Ba, Phường Thượng Cát,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thiết kế, tính toán kết cấu các công trình dân dụng (nhà ở, nhà xưởng.....)

- Khảo sát các công trình thực địa

- Giám sát tác giả

- Báo cáo công việc theo định kỳ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng thành thạo AUTOCAD, Tính toán kết cấu.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

- Biết sử dụng phần mềm hỗ trợ như là XSCAD, Kata, DBIM.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đầy đủ trang thiết bị. Thời gian làm việc cố định. Hết giờ, rời khỏi văn phòng. Công ty không làm việc ngoài giờ ảnh hưởng đến thời gian, cuộc sống của cán bộ nhân viên.

- Khởi điểm Lương ≥8.000.000đ + KPI (theo chất lượng và khối lượng công việc hoàn thành ....) hoặc có thể thỏa thuận riêng theo yêu cầu. Công ty cam kết không nợ lương, Lương được công ty quy định thanh toán từ ngày 15-18 hàng tháng.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau 1 tháng thử việc), nghỉ lễ, tết và các chế độ khác của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM

