Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 41, đường Đống Ba, Phường Thượng Cát,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Thiết kế, tính toán kết cấu các công trình dân dụng (nhà ở, nhà xưởng.....)
- Khảo sát các công trình thực địa
- Giám sát tác giả
- Báo cáo công việc theo định kỳ
-
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng thành thạo AUTOCAD, Tính toán kết cấu.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
- Biết sử dụng phần mềm hỗ trợ như là XSCAD, Kata, DBIM.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
- Biết sử dụng phần mềm hỗ trợ như là XSCAD, Kata, DBIM.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đầy đủ trang thiết bị. Thời gian làm việc cố định. Hết giờ, rời khỏi văn phòng. Công ty không làm việc ngoài giờ ảnh hưởng đến thời gian, cuộc sống của cán bộ nhân viên.
- Khởi điểm Lương ≥8.000.000đ + KPI (theo chất lượng và khối lượng công việc hoàn thành ....) hoặc có thể thỏa thuận riêng theo yêu cầu. Công ty cam kết không nợ lương, Lương được công ty quy định thanh toán từ ngày 15-18 hàng tháng.
- Được đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau 1 tháng thử việc), nghỉ lễ, tết và các chế độ khác của Nhà nước.
- Khởi điểm Lương ≥8.000.000đ + KPI (theo chất lượng và khối lượng công việc hoàn thành ....) hoặc có thể thỏa thuận riêng theo yêu cầu. Công ty cam kết không nợ lương, Lương được công ty quy định thanh toán từ ngày 15-18 hàng tháng.
- Được đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau 1 tháng thử việc), nghỉ lễ, tết và các chế độ khác của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI