Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nguyễn Lam,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai thiết kế, giám sát thi công phần hạ tầng kỹ thuật/cơ sở hạ tầng (giao thông, san nền, cấp - thoát nước, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc…) theo sự phân công của Chủ trì thiết kế và triển khai theo đúng tiến độ của dự án đã được đề ra.
Quản lý hồ sơ, tài liệu in ấn có liên quan đến phạm vi thiết kế phụ trách.
Phối hợp kiểm tra chi tiết các hồ sơ thiết kế, điều chỉnh và cập nhật hồ sơ theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Địa điểm làm việc: Hà Nội và các tỉnh lân cận (Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh v.v..)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quy hoạch,...hoặc các chuyên ngành liên quan.
Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng tốt: AUTOCAD, Microsoft Office,...và biết sử dụng các phần mềm thiết kế - triển khai khác.
Nắm vững nghiệp vụ thiết kế - triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật/cơ sở hạ tầng.
Khả năng sáng tạo, khả năng phân tích, kiểm soát đầu việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ tùy theo năng lực
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ, tết, thưởng tháng 13 và mức độ hoàn thành công việc được giao
Xét nâng lương định kỳ hằng năm
Du lịch hằng năm
Đầy đủ các chế độ theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Ngõ 406, đường Âu Cơ, Tổ 32 cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

