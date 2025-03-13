Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai thiết kế, giám sát thi công phần hạ tầng kỹ thuật/cơ sở hạ tầng (giao thông, san nền, cấp - thoát nước, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc…) theo sự phân công của Chủ trì thiết kế và triển khai theo đúng tiến độ của dự án đã được đề ra.

Quản lý hồ sơ, tài liệu in ấn có liên quan đến phạm vi thiết kế phụ trách.

Phối hợp kiểm tra chi tiết các hồ sơ thiết kế, điều chỉnh và cập nhật hồ sơ theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Địa điểm làm việc: Hà Nội và các tỉnh lân cận (Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh v.v..)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quy hoạch,...hoặc các chuyên ngành liên quan.

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng tốt: AUTOCAD, Microsoft Office,...và biết sử dụng các phần mềm thiết kế - triển khai khác.

Nắm vững nghiệp vụ thiết kế - triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật/cơ sở hạ tầng.

Khả năng sáng tạo, khả năng phân tích, kiểm soát đầu việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ tùy theo năng lực

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Thưởng lễ, tết, thưởng tháng 13 và mức độ hoàn thành công việc được giao

Xét nâng lương định kỳ hằng năm

Du lịch hằng năm

Đầy đủ các chế độ theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển

