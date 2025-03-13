Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP tư vấn xây dựng VAH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty CP tư vấn xây dựng VAH Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty CP tư vấn xây dựng VAH Việt Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- C4, Ngõ 109 Trường Chinh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán
- Làm hồ sơ thanh quyết toán
- Lập hồ sơ dự thầu
- Công việc chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- ĐỘ TUỔI: 30 TUỔI TRỞ LÊN
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan về xây dựng, nội thất (tốt nghiệp các trường ĐH Xây dựng, Giao thông vận tải, Kiến trúc, Đông Phương, Thăng Long,....)
- Có kinh nghiệm là dự án nội thất và nhà nước là 1 lợi thế
- Biết sử dụng phần mềm dự toán F1/G8,...
- Chịu khó, đam mê công việc, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty CP tư vấn xây dựng VAH Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 – 16 triệu (hoặc thỏa thuận theo năng lực)
- Được tham gia BHXH ngay khi tiếp nhận chính thức. Hưởng 12 ngày phép/năm
- Lương tháng 13.
- Tăng lương định kỳ 1 năm/lần hoặc đột xuất nếu làm tốt công việc.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
- Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
- Thời gian làm việc: sáng 8h-12h, chiều 13h -17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP tư vấn xây dựng VAH Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: C4, Ngõ 109 Trường Chinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

