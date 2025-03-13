Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT SADECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 583 Vũ Tông Phan, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Kỹ sư xây dựng

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án xây dựng.

Phối hợp với các kỹ sư khác để thiết kế và phát triển các bản vẽ kỹ thuật.

Giám sát quá trình thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Kiểm tra và quản lý vật liệu xây dựng, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Báo cáo tiến độ và các vấn đề phát sinh cho cấp trên.

Đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

Làm việc với chủ đầu tư và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Thành thạo các phần mềm thiết kế và quản lý dự án như AutoCAD, Revit, MS Project (hoặc các phần mềm tương đương).

Hiểu biết về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý chi phí và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm RẤT CẦN THIẾT trong công ty

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT SADECO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT SADECO

