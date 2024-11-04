Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- CC1 khu đô thị PG, thôn Trang Quan

- Xã An Đồng

- Huyện An Dương

- Thành Phố Hải Phòng., Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ giám sát công trình xây dựng
- Thực hiện việc giám sát thi công các công đoạn trong xây dựng công trình từ khi chuẩn bị cho đến khi hoàn thành bàn giao công việc;
- Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng cho các tổ thợ hoàn thành phạm vi công việc tuân thủ theo đúng thiết kế, quy trình quản lý chất lượng, biện pháp thi công được phê duyệt như: triển khai công tác trắc đạc xác định vị tim cột, tường, móng, cao độ..., bố trí mặt bằng thi công, hàng rào an toàn, biển báo an toàn, bảo quản vật tư vật liệu, an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ....;
- Chỉ đạo và giám sát kỹ thuật xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thi công chi tiết, biện pháp thi công chỉ tiết, đệ trình vật liệu phê duyệt đáp ứng yêu câu kỹ thuật đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình;
- Thực hiện việc giám sát kỹ thuật đối với công trình khách hàng tự xây dựng. Thực hiện kiểm tra theo dõi tiên độ thực hiện, bố trí mặt bằng xây dựng, tuân thủ hồ sơ thiết kế, đảm bảo an ninh an toàn vệ sinh môi trường, tuân thủ kế hoạch kiểm tra nghiệm thu, biện pháp thi công đã thông nhật với chủ đầu tư;
2. Nhiệm vụ theo dõi công trình thi công
- Lập bản vẽ thiết kế xây dựng, biện pháp thi công, bố trí mặt bằng công trường đối với công trình Công ty tự xây dựng;
- Lập tiến độ thi công xây dựng đối với công trình Công ty tự xây dựng (tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết, cho từng hạng mục công việc);
- Thực hiện kiểm tra nghiệm thu các công việc thực hiện trên công trường với các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu từng giai đoạn và hoàn thành công trình,nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;
- Thực hiện ghi chép nhật ký công trình, chụp ảnh lưu trữ theo các hạng mục công việc;
- Phối hợp với kỹ thuật văn phòng tìm hiểu và đưa ra các giải pháp thi công
nhằm tiết kiệm chi phí và tăng năng suất trong thi công xây dựng;
- Kiểm tra và hoàn thành hồ sơ hoàn công cho từng hạng mục công việc;
- Lưu trữ phân phát tài liệu, hồ sơ pháp lý, chất lượng của các công việc đã thực hiện.
3. Các công việc khác
- Tính toán khối lượng và báo nhập vật tư cho từng giai đoạn cụ thể;
- Báo thủ kho cấp nguyên liệu cho từng công trình và từng giai đoạn cụ thể;
- Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu nhập;
- Kiểm tra kiểm soát hao hụt vật liệu;
- Bố trí mặt bằng công trường phù hợp với giai đoạn thi công, đảm bảo an toàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan
- Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.
- Thành thạo kỹ năng xem bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình.
- Sẵn sàng đi công tác theo dự án.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình làm việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh động xử lý các vấn đề tại công trình.
- Biết sử dụng các phần mềm: Autocad, Office

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn
- Thưởng lương tháng 13
- Thưởng các ngày Lễ/ Tết
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, và BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động
- Tham gia bảo hiểm sức khỏe nâng cao hàng năm
- Du lịch hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội học tập, đào tạo và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng PG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: CC1 khu đô thị PG, thôn Trang Quan - Xã An Đồng - Huyện An Dương - Thành Phố Hải Phòng.

