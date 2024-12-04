Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác kiểm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án của Nhà nước:
Kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, giá trị dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu;
Kiểm tra công tác đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng của các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình;
Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng công trình;
- Đo bóc, kiểm tra khối lượng công trình
Kiểm tra, xác địnhgiá trị quyết toán chi phí xây dựng công trình;
Kiểm tra, xác địnhgiá trị quyết toán hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng;
Kiểm tra, xác địnhgiá trị quyết toán chi phí khác trong quá trình đầu tư: chi phí tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát, đấu thầu, thí nghiệm, bảo hiểm...;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các khoa Xây dựng cầu đường/ XD dân dụng/ XD thủy lợi.. tại các Trường ĐH Xây dựng/ ĐH GTVT/ ĐH Kiến trúc/ ĐH Thủy lợi/ ĐH Hàng hải/ ĐH Hải Phòng.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc về thi công, giám sát, kiểm toán công trình từ 1 năm trở lên; Có kinh nghiệm làm các hồ sơ thanh quyết toán công trình có vốn Ngân sách Nhà nước.
- Tính cách: trung thực, ham học hỏi, hòa đồng, chịu được áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao, giữ kỷ luật; Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Yêu thích và mong muốn gắn bó với nghề kiểm toán.

Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lao động, bảo hiểm, công đoàn: Đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Bộ quy chế Công ty.
Được đào tạo bài bản, nâng cao kiến thức nghiệp vụ
Được xét tăng lương hằng năm, thưởng quý, sinh nhật, lễ tết, du lịch hàng năm.
Đảng viên: Được theo dõi và tạo điều kiện để sớm được kết nạp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K

Công ty TNHH Kiểm toán và Đinh giá Thăng Long T.D.K

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: SÀN KT - TM VÀ DV KHU NHÀ Ở CBCS CSTT - CA HN, PHƯỜNG YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

