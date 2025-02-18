Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Đồng Tiến làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Ấp III, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Tuân thủ tất cả các quy trình, chỉ dẫn công việc đã tài liệu hoá theo tiêu chuẩn ISO và sự phân công của cấp trên.

Đảm bảo toàn bộ tài liệu, hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng luôn phù hợp với tiêu chuẩn ISO cập nhật mới nhất, thực tiễn tại công ty và các yêu cầu của cơ quan, đơn vị chuyên môn bên ngoài tổ chức.

Kiểm tra, giám sát, báo cáo việc áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng trong toàn công ty.

Kiểm soát, giám sát, báo cáo việc thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp trong toàn công ty.

Báo cáo kết quả hoạt động quản lý chất lượng, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo cho các cấp, lãnh đạo.

Thực hiện phân công các bộ phận chuẩn bị công tác đánh giá bên ngoài (khách hàng, chứng nhận, giám sát định kỳ ...) theo kế hoạch phân công từ Giám đốc chất lượng.

Trực tiếp thực hiện, kiểm tra tính phù hợp của các tài liệu sửa đổi, hoặc viết mới thuộc hệ thống QLCL, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh tài liệu kịp thời.

Thực hiện chương trình đánh giá nội bộ định kỳ theo kế hoạch được Giám đốc chất lượng triển khai.

Thống kê tổng hợp chi phí thiệt hại do chất lượng sản phẩm không phù hợp (giảm giá, trả về).

Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Hổ trợ/thay thế nhân viên cùng phòng khi được phân công.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học ngành Quản lý công nghiệp/Quản trị chất lượng

Chế độ làm việc: toàn thời gian

Tinh thần làm việc: độc lập, cần sự giám sát tối thiểu

Tại Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực và kết quả làm việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty

Trang thiết bị làm việc hiện đại

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo cao

Đồng nghiệp: Thân thiện & hợp tác

Phúc lợi: Được đóng BHXH, BHYT & BHTN theo quy định của Bộ luật lao động và các chính sách chăm lo đời sống công nhân viên

Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Đồng Tiến

