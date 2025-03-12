Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty Tnhh Thomas Carey làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công Ty Tnhh Thomas Carey
- Bình Dương:
- Công Ty Cổ Phần Thomas Carey, Lô A, Cụm Công Nghiệp Uyên Hưng, Đường Số 1, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản trị hệ thống ERP trong tổ chức
Thiết lập và duy trì cấu trúc của hệ thống ERP, bao gồm cấu hình, bảo mật và quyền truy cập
Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống ERP và xử lý các vấn đề kỹ thuật
Thực hiện các nâng cấp định kỳ để cải thiện bảo mật và hiệu suất của phần mềm và hệ thống ERP
Quản lý và đào tạo - hướng dẫn lập trình - hướng dẫn chuyên nghiệp cho nhân viên.
Tương tác với các bên liên quan, bao gồm các nhà cung cấp hệ thống ERP, để theo dõi các bản vá và nâng cấp, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng PL/SQL
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống ERP.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên tiếng Trung).
Tại Công Ty Tnhh Thomas Carey Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13
Du lịch cùng công ty hàng năm
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thomas Carey
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
