Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty Tnhh Thomas Carey làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Công Ty Cổ Phần Thomas Carey, Lô A, Cụm Công Nghiệp Uyên Hưng, Đường Số 1, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị hệ thống ERP trong tổ chức

Thiết lập và duy trì cấu trúc của hệ thống ERP, bao gồm cấu hình, bảo mật và quyền truy cập

Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống ERP và xử lý các vấn đề kỹ thuật

Thực hiện các nâng cấp định kỳ để cải thiện bảo mật và hiệu suất của phần mềm và hệ thống ERP

Quản lý và đào tạo - hướng dẫn lập trình - hướng dẫn chuyên nghiệp cho nhân viên.

Tương tác với các bên liên quan, bao gồm các nhà cung cấp hệ thống ERP, để theo dõi các bản vá và nâng cấp, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng PL/SQL

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 40 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống ERP.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên tiếng Trung).

Tại Công Ty Tnhh Thomas Carey Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Thưởng tháng 13

Du lịch cùng công ty hàng năm

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thomas Carey

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin