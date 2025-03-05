Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 18, Tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và trực onsite hệ thống và xử lí sự cố theo yêu cầu phát sinh.
Thay thế và nâng cấp các thành phần, thiết bị bị lỗi hoặc lỗi thời khi cần thiết.
Theo dõi, giám sát hệ thống ứng dụng nhằm tối ưu hóa tài nguyên của hệ thống máy chủ dịch vụ.
Quản trị và tối ưu hóa hệ thống của công ty tại nội bộ và các trung tâm dữ liệu.
Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn và sao lưu thường xuyên.
Nghiên cứu và triển khai các công nghiệ mới đáp ứng nhu cầu công việc và sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức về mạng (routing & switching & firewall) và hệ thống (Linux, các dịch vụ trên nền tảng mã nguồn mở...), một phần Windows (AD/DNS/DHCP/GPO/File Server/VMWare).
Đã từng triển khai các dịch vụ trên nền tảng Linux như Web Service (nginx, Apache...), Java, PHP, MariaDB, MongoDB, Oracle, PostGreSQL, NFS, Proxy, ELK,....
Có kiến thức cơ bản về bảo mật
Có khả năng nghiên cứu, hỗ trợ cho cấp quản lý để quản lý và tối ưu hệ thống
Có hiểu biết/triển khai/vận hành hệ thống tổng đài IsP
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ảo hóa VMWare/Wifi/Linux
Có kinh nghiệm triển khai dịch vụ trên nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Viettel, Mobifone)
Đã từng vận hành và tối ưu hệ thống lớn (phần cứng + dịch vụ)
Có kinh nghiệm về Devops, kiến thức về bigdata và chứng chỉ CCNA là một lợi thế

Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng gói phúc lợi nghỉ mát, thưởng ngày lễ, sinh nhật... hơn 16.000.000đ/ năm.
- Thu nhập thỏa luận, đến 250.000.000/ năm
- Bảo hiểm sức khỏe PTI, khám sức khỏe hàng năm, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo
- Các chế độ quan tâm đến người thân của CBNV.
- Thưởng Tết 2 - 4 tháng lương, thưởng thâm niên hàng năm.
- Và các quyền lợi khác đảm bảo đúng theo Luật Lao động quy định.
- Môi trường làm việc theo giá trị hạnh phúc – hiệu quả - ý nghĩa, có nhiều hoạt động thể thao, đọc sách, đào tạo, thiện nguyện để tăng tính kết nối và thúc đẩy phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, Tháp A, Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

