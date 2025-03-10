Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị, vận hành hạ tầng hệ thống máy chủ server Linux, Windows server.

Cài đặt, cấu hình các ứng dụng: Apache, Tomcat, Nginx, MySQL, SQL Server, Java, PHP, IIS, Asterisk,...

Tham gia triển khai dự án: cài đặt, cấu hình, tích hợp hệ thống máy chủ, thiết bị khác, lắp đặt tại các DC,...

Xử lý, khắc phục sự cố liên quan hạ tầng hệ thống và ứng dụng của các dịch vụ

Phân tích kỹ thuật để đưa ra các yêu cầu tối ưu hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bảo đảm an toàn, cấu hình ATTT, toàn vẹn dữ liệu trên hệ thống/dịch vụ.

Thực hiện backup hàng tháng, lập và lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy trình.

Thực hiện các công việc mà Trưởng bộ phận giao cho.

Phối hợp nội bộ.

+Các phòng ban liên quan: Kinh doanh, VHDV, Kỹ thuật Dev, HCNS, Kế toán, Nội dung,..

+ Nhận yêu cầu từ các bộ phận thông qua các hình thức: trực tiếp, mail, skype, telegram, zalo,...

+ Trao đổi với các bộ phận để làm rõ yêu cầu: kiểm tra hệ thống, check số liệu, xử lý sự cố, giải quyết khiếu nại, phát triển dịch vụ.Thực hiện và báo lại kết quả cho các bộ phận.

Phối hợp bên ngoài: Các nhà mạng: MBF, EVN, Viettel,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 - 32 tuổi

Đã có kinh nghiệm từ 3– 5năm trở lên trong việc quản trị, vận hành hệ thống

Tốt nghiệp đại học, Điện tử viễn thông, CNTT, Toán Tin

Từng làm việc tại vị trí quản trị hệ thống

Chịu được áp lực công việc tốt, tiếng anh đọc hiểu

Chủđộng,biếtsắpxếpcôngviệc

Kỹ năng trong công việc, kỹ năng tổng quan, hệ thống

Đánh giá vấn đề liên quan hệ thống dịch vụ

Kỹ năng khai thác dự án, kỹ năng sự cố trong công nghệ thông tin.

Thật thà, luôn tích cực học hỏi; cẩn trọng, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương: Thoả thuận.

2/ Thưởng: Theo quy định của Công ty

Thưởng tết Dương: 1 tháng lương 13

Thưởng hiệu quả kinh doanh (tuỳ vào kết quả KD và đánh giá hiệu suất cá nhân), trả trước Tết Âm

Thưởng các ngày lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...)

Sinh nhật: 500.000 đồng/ nhân sự

3/ Phúc lợi:

Du lịch hàng năm trong và ngoài nước.

Teambuilding 1 lần/năm.

Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật.

Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm.

Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.