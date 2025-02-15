Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH HS Corporation làm việc tại Long An thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô D10 - 4 và D11 - 2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh,Long An

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất

-Thí nghiệm bê tông (đo độ sụt, độ chảy, lấy mẫu…).

-Lấy mẫu, gom mẫu bê tông tại nhà máy.

-Tháo, ngâm bảo dưỡng mẫu bê tông và vệ sinh bảo quản khuôn mẫu bê tông.

-Ghi nhận các sự việc, sự cố liên quan đến khối đổ bê tông để thông báo cho nhân viên điều hành.

-Thực hiện công việc theo sự sắp xếp của cấp trên, hỗ trợ công việc khác khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

-Giới tính: Nam.

-Trình độ: Tốt nghiệp THPT. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết trong ngành phụ gia bê tông, bê tông tươi hoặc các ngành nghề liên quan đến bê tông.

-Kinh nghiệm: 1 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành phụ gia bê tông, bê tông tươi hoặc các ngành nghề liên quan đến bê tông.

-Sức khỏe tốt, khéo léo, kiên định, điềm tĩnh, cẩn thận.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Phụ cấp cơm trưa.

- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.

- Lương tháng 13, du lịch hàng năm, phép năm, ngày nghỉ lễ, tết theo luật định,…

- Chế độ nâng lương: hàng năm tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.

