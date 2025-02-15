Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH HS Corporation làm việc tại Long An thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH HS Corporation
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Lô D10
- 4 và D11
- 2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh,Long An
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
-Thí nghiệm bê tông (đo độ sụt, độ chảy, lấy mẫu…).
-Lấy mẫu, gom mẫu bê tông tại nhà máy.
-Tháo, ngâm bảo dưỡng mẫu bê tông và vệ sinh bảo quản khuôn mẫu bê tông.
-Ghi nhận các sự việc, sự cố liên quan đến khối đổ bê tông để thông báo cho nhân viên điều hành.
-Thực hiện công việc theo sự sắp xếp của cấp trên, hỗ trợ công việc khác khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Giới tính: Nam.
-Trình độ: Tốt nghiệp THPT. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết trong ngành phụ gia bê tông, bê tông tươi hoặc các ngành nghề liên quan đến bê tông.
-Kinh nghiệm: 1 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành phụ gia bê tông, bê tông tươi hoặc các ngành nghề liên quan đến bê tông.
-Sức khỏe tốt, khéo léo, kiên định, điềm tĩnh, cẩn thận.
Tại Công Ty TNHH HS Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp cơm trưa.
- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.
- Lương tháng 13, du lịch hàng năm, phép năm, ngày nghỉ lễ, tết theo luật định,…
- Chế độ nâng lương: hàng năm tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HS Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
