Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 69, Hoàng Trọng Mậu, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện kỹ thuật chăm sóc Da mặt chuyên sâu, massage cổ vai gáy cho khách hàng; Thực hiện kỹ thuật sử dụng dịch vụ máy móc công nghệ cao: laser, ánh sáng, triệt lông, phi kim, lăm kim, cấy tinh chất .... Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ cung cấp của Thẩm mỹ viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu; Tham gia đào tạo về chuyển giao công nghệ, update các kỹ thuật làm đẹp; Thực hiện các dịch vụ trị liệu cho khách hàng theo phân công của QLCS Chăm sóc khách hàng trước trong và sau khi sử dụng dịch vụ;

Thực hiện kỹ thuật chăm sóc Da mặt chuyên sâu, massage cổ vai gáy cho khách hàng;

Thực hiện kỹ thuật sử dụng dịch vụ máy móc công nghệ cao: laser, ánh sáng, triệt lông, phi kim, lăm kim, cấy tinh chất ....

Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ cung cấp của Thẩm mỹ viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu;

Tham gia đào tạo về chuyển giao công nghệ, update các kỹ thuật làm đẹp;

Thực hiện các dịch vụ trị liệu cho khách hàng theo phân công của QLCS

Chăm sóc khách hàng trước trong và sau khi sử dụng dịch vụ;

Vệ sinh phòng, trang thiết bị máy móc và dụng cụ hàng ngày.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi; Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt; Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt; Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, có khả năng tư vấn giao tiếp linh hoạt, làn da đẹp; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc Da mặt chuyên sâu.

Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi;

Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt;

Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt;

Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, có khả năng tư vấn giao tiếp linh hoạt, làn da đẹp;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc Da mặt chuyên sâu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được off 4 ngày/ tháng; Phép năm 1 ngày / tháng; Chế độ lương + hoa hồng tốt; Thưởng các ngày lễ lớn; Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Được off 4 ngày/ tháng;

Phép năm 1 ngày / tháng;

Chế độ lương + hoa hồng tốt;

Thưởng các ngày lễ lớn;

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin