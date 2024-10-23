Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 69, Hoàng Trọng Mậu, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Thực hiện kỹ thuật chăm sóc Da mặt chuyên sâu, massage cổ vai gáy cho khách hàng; Thực hiện kỹ thuật sử dụng dịch vụ máy móc công nghệ cao: laser, ánh sáng, triệt lông, phi kim, lăm kim, cấy tinh chất .... Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ cung cấp của Thẩm mỹ viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu; Tham gia đào tạo về chuyển giao công nghệ, update các kỹ thuật làm đẹp; Thực hiện các dịch vụ trị liệu cho khách hàng theo phân công của QLCS Chăm sóc khách hàng trước trong và sau khi sử dụng dịch vụ;
Thực hiện kỹ thuật chăm sóc Da mặt chuyên sâu, massage cổ vai gáy cho khách hàng;
Thực hiện kỹ thuật sử dụng dịch vụ máy móc công nghệ cao: laser, ánh sáng, triệt lông, phi kim, lăm kim, cấy tinh chất ....
Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ cung cấp của Thẩm mỹ viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu;
Tham gia đào tạo về chuyển giao công nghệ, update các kỹ thuật làm đẹp;
Thực hiện các dịch vụ trị liệu cho khách hàng theo phân công của QLCS
Chăm sóc khách hàng trước trong và sau khi sử dụng dịch vụ;
Vệ sinh phòng, trang thiết bị máy móc và dụng cụ hàng ngày.

Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi; Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt; Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt; Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, có khả năng tư vấn giao tiếp linh hoạt, làn da đẹp; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc Da mặt chuyên sâu.
Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi;
Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt;
Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt;
Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, có khả năng tư vấn giao tiếp linh hoạt, làn da đẹp;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc Da mặt chuyên sâu.

Được off 4 ngày/ tháng; Phép năm 1 ngày / tháng; Chế độ lương + hoa hồng tốt; Thưởng các ngày lễ lớn; Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Được off 4 ngày/ tháng;
Phép năm 1 ngày / tháng;
Chế độ lương + hoa hồng tốt;
Thưởng các ngày lễ lớn;
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 69 Đường D1, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

