Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 Đường 9, Trung tâm Hành Chính, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Điều trị và chăm sóc cho khách hàng Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình trung bình khá,yêu thích công làm đẹp, chăm sóc sức khỏe Kinh nghiệm massage body 1 năm trở lên Ưu tiên có chứng nhân kĩ thuật viên Spa, chăm sóc Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục tốt

Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thêm kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, đồng nghiệp vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm

