Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 72 Đường 9, Trung tâm Hành Chính, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Điều trị và chăm sóc cho khách hàng
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình trung bình khá,yêu thích công làm đẹp, chăm sóc sức khỏe Kinh nghiệm massage body 1 năm trở lên Ưu tiên có chứng nhân kĩ thuật viên Spa, chăm sóc Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục tốt
Ngoại hình trung bình khá,yêu thích công làm đẹp, chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm massage body 1 năm trở lên
Ưu tiên có chứng nhân kĩ thuật viên Spa, chăm sóc
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục tốt
Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, đồng nghiệp vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm
Được đào tạo thêm kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, đồng nghiệp vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau
Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
