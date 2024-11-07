Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10B Hoàng Diệu, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên lịch hẹn với khách hàng, đảm bản phục vụ khách hàng chu đáo.

Thực hiện các dịch vụ cho khách hàng: làm sạch da, massage, chăm sóc da mặt,....

Chăm sóc khách hàng tư vấn các dịch vụ chăm sóc da của Công ty.

Kiểm tra, giữ gìn vệ sinh khu vực giường, các loại thiết bị máy móc trước khi tiếp nhận khách hàng.

Vệ sinh, thay mới các dụng cụ, đầu máy sau mỗi liệu trình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 01 năm, từng làm việc tại spa.

Hiểu kiến thức về da, nguyên lý massage.

Giao tiếp tốt, tư vấn được các dịch vụ với khách hàng.

Ưu tiên ứng viên biết gội đầu, có chứng chỉ chăm sóc da.

Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 7.000.000 + hoa hồng tư vấn/ tour

Tham gia đầy đủ BHXH theo Luật định.

Tăng lương định kỳ, lương tháng 13, Thưởng lễ, Sinh nhật, Teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tổ chức các buổi đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin