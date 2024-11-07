Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10B Hoàng Diệu, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên lịch hẹn với khách hàng, đảm bản phục vụ khách hàng chu đáo.
Thực hiện các dịch vụ cho khách hàng: làm sạch da, massage, chăm sóc da mặt,....
Chăm sóc khách hàng tư vấn các dịch vụ chăm sóc da của Công ty.
Kiểm tra, giữ gìn vệ sinh khu vực giường, các loại thiết bị máy móc trước khi tiếp nhận khách hàng.
Vệ sinh, thay mới các dụng cụ, đầu máy sau mỗi liệu trình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 01 năm, từng làm việc tại spa.
Hiểu kiến thức về da, nguyên lý massage.
Giao tiếp tốt, tư vấn được các dịch vụ với khách hàng.
Ưu tiên ứng viên biết gội đầu, có chứng chỉ chăm sóc da.

Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 7.000.000 + hoa hồng tư vấn/ tour
Tham gia đầy đủ BHXH theo Luật định.
Tăng lương định kỳ, lương tháng 13, Thưởng lễ, Sinh nhật, Teambuilding, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tổ chức các buổi đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 16-16A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

