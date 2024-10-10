Tuyển Điện tử viễn thông Công ty TNHH MTV HN DOTNET làm việc tại Gia Lai thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 134 đường Quyết Tiến, phường Ia Kring, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Cài đặt, sửa chữa và bảo trì Laptop, PC và các thiết bị văn phòng (máy in, máy scan, máy chấm công...). Triển khai lắp đặt hệ thống mạng Lan, Internet, Wifi, thi công hệ thống camera an ninh, camera giám sát... Xử lý sự cố, sao lưu data và hỗ trợ người dùng. Tìm hiểu và đề xuất, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT hoặc điện tử viễn thông. Có kiến thức tốt về phần cứng máy tính và các thiết bị mạng, camera an ninh, giám sát... Có ý thức kỷ luật cao, có tinh thần cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập. Ưu tiên các ứng viên có kiến thức tốt về CNTT và Điện tử viễn thông, có kinh nghiệm về các giải pháp CNTT & Điện tử viễn thông.

Tại Công ty TNHH MTV HN DOTNET Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, tinh thần hỗ trợ cao. Có cơ hội thăng tiến, được đào tạo và bồi dưỡng kĩ năng, chuyên môn, nghiệp vụ. Đóng BHXH theo luật BHXH và Luật lao động. Có đầy đủ các chế độ phụ cấp khác theo quy định của công ty. Thưởng vượt tiến độ, thưởng dự án. Lương tháng 13,... và thưởng hiệu suất cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV HN DOTNET

