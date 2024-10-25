Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: • Số 14, đường 8, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh,, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả công việc:

Quản lý nhân sự, sắp xếp kế hoạch sản xuất của nhân sự trong nhóm làm việc Kiểm kê linh kiện, lắp ráp sản phẩm trong phòng sạch Kiểm tra thông số kỹ thuật của sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng (QC) Tổng hợp các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa Nhập xuất dữ liệu trên hệ thống, theo dõi tiến độ sản xuất Tổng hợp, báo cáo hàng ngày Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, chế tạo máy. Nam, nữ độ tuổi : Từ 18 đến 35 tuổi Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm lắp ráp, sản xuất và quản lý con người Có thể sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...) Thời gian làm việc: Ca hành chính: 8:15-17:00 (có thể đi 3 ca theo tình hình sản xuất ) Thật thà, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có tinh thần cải tiến quy trình làm việc để công việc đạt hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: Thỏa thuận dựa trên quy chế lương của công ty Phụ cấp đầy đủ và hoàn thiện, xét tăng lương 1 lần/ năm Được hưởng chế độ bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội ngay khi được ký kết HĐLĐ chính thức. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu suất làm việc Có cơ hội được đi đào tạo, công tác trau đồi kiến thức, kỹ năng ở nước ngoài thường xuyên Được ăn trưa tại nhà máy. Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, ... Được đi du lịch, tham gia các Các phong trào, hoạt động teambuilding Công ty tổ chức hàng năm. Chế độ chính sách xứng đáng xét theo năng lực và thâm niên Công tác. Trang bị Bảo hộ lao động đầy đủ, đúng quy định Pháp luật. Chính sách An toàn – Sức khỏe – Môi trường hoàn thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company

