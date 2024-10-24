Tuyển Lập Trình Nhúng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì phần mềm nhúng cho hệ thống định vị GPS, GNSS.

Thiết kế hệ thống cảnh báo thời gian thực qua GSM, LTE, LoRa, Zigbee.

Tích hợp cảm biến và mô-đun giao tiếp không dây (LTE, Wi-Fi, Bluetooth).

Tối ưu hóa hiệu suất và tiêu thụ năng lượng hệ thống nhúng.

Phát triển ứng dụng giám sát và kiểm thử, gỡ lỗi hệ thống.

Nghiên cứu công nghệ mới.

Hỗ trợ thiết kế mạch và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn.

Cộng tác chặt chẽ với các nhóm phát triển phần cứng, phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật máy tính, hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống nhúng, làm việc với vi điều khiển hoặc vi xử lý.

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C/C++, có kinh nghiệm với các công cụ phát triển như Keil, Microchip Studio, hoặc tương tự.

Kinh nghiệm làm việc với các dòng vi điều khiển như STM32, PIC, ATSAMD, ESP32, hoặc tương tự.

Có kiến thức vững về giao tiếp ngoại vi (UART, SPI, I2C, CAN, Ethernet).

Kinh nghiệm làm việc với RTOS (ví dụ: FreeRTOS, Zephyr) là một lợi thế.

Hiểu biết về thiết kế và tối ưu hóa mạch điện tử, bao gồm thiết kế PCB là điểm cộng.

Kỹ năng gỡ lỗi và kiểm thử hệ thống nhúng, có kinh nghiệm sử dụng oscilloscope, JTAG, hoặc các công cụ phân tích logic.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn và các yêu cầu chứng nhận trong lĩnh vực hệ thống nhúng.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến IoT, sản phẩm công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động, hoặc xe tự hành.

Kinh nghiệm phát triển với các giao thức không dây như Zigbee, Bluetooth, LoRa, hoặc GSM.

Đã từng tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm từ giai đoạn thiết kế đến sản xuất hàng loạt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh

Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống.

Được cấp máy tính, công cụ để làm việc.

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động

Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.