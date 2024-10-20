Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Mục Tiêu Chính:

Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng di động trên nền tảng Android, đảm bảo hiệu suất, chất lượng, và tính ổn định cao. Trách Nhiệm:

Phát Triển Ứng Dụng:

Phát triển và duy trì ứng dụng di động trên nền tảng Android sử dụng Java và/hoặc Kotlin. Phát triển và duy trì ứng dụng di động trên nền tảng Flutter sử dụng Dart. Đảm bảo các ứng dụng hoạt động ổn định, hiệu quả, và đáp ứng tốt trải nghiệm người dùng.

Phối Hợp Công Việc: Làm việc chặt chẽ với các nhóm thiết kế, sản phẩm, và backend để tích hợp các dịch vụ và API. Đánh giá và đề xuất cải tiến về kỹ thuật và công nghệ để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

Kiểm Thử và Gỡ Lỗi: Thực hiện kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và gỡ lỗi để đảm bảo chất lượng và tính bảo mật của ứng dụng. Cập nhật và sửa lỗi ứng dụng theo phản hồi của người dùng và yêu cầu của sản phẩm.

Cập Nhật Công Nghệ: Theo dõi các xu hướng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực phát triển di động. Đề xuất và triển khai các công nghệ mới để cải thiện quy trình phát triển và chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến Thức Chuyên Môn: Có ít nhất gần 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android với Java hoặc Kotlin. Có ít nhất gần 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động sử dụng Flutter.

Hiểu biết sâu về Dart và các widget của Flutter. Nắm vững về Android SDK, Android Studio, và các công cụ phát triển liên quan. Hiểu biết sâu về các nguyên lý thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) trên cả hai nền tảng.

Kỹ Năng:

Kỹ năng lập trình và gỡ lỗi mạnh mẽ với Dart, Java, và/hoặc Kotlin. Kinh nghiệm làm việc với các API và dịch vụ RESTful. Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git, SVN, v.v.). Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt. Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý dự án tốt.

Ưu Tiên: Có kinh nghiệm với các framework và thư viện Android như Android Jetpack, Retrofit, Dagger, Room, và RxJava. Có kinh nghiệm với các package Flutter phổ biến như Provider, Bloc, Riverpod, và các công cụ quản lý trạng thái khác.

Kinh nghiệm triển khai ứng dụng trên cả hai nền tảng iOS và Android. Kinh nghiệm tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng và giải quyết các vấn đề về bộ nhớ. Có ít nhất gần 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động sử dụng Flutter là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền Lợi:

Mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện. Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM

