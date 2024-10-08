Tuyển Lập Trình Viên Full Stack thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Ocean Park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Lập trình viên Full Stack tài năng và giàu kinh nghiệm với khả năng làm việc trên các công nghệ Node.js, React.js, hoặc Ruby. Ứng viên lý tưởng cần có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB, PostgreSQL, và có hiểu biết tốt về quản lý dự án cũng như các dịch vụ của AWS để phát triển các ứng dụng web quy mô lớn và hiệu quả.

Phát triển, kiểm thử và duy trì các ứng dụng web có khả năng mở rộng cao sử dụng Node.js, React.js và Ruby. Thiết kế, triển khai và duy trì API để giao tiếp giữa frontend và backend. Phối hợp với các nhóm liên phòng ban để xác định, thiết kế và triển khai các tính năng mới. Làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL để đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trơn tru và hiệu quả. Quản lý và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, đảm bảo hệ thống có khả năng chịu lỗi và mở rộng. Tham gia vào việc xem xét mã nguồn để đảm bảo chất lượng mã và tuân thủ các tiêu chuẩn tốt nhất. Triển khai các quy trình kiểm thử tự động và đường ống CI/CD để đảm bảo quy trình triển khai mượt mà. Quản lý tiến độ dự án, thời hạn và các sản phẩm bàn giao theo các phương pháp quản lý dự án tiên tiến. Hỗ trợ đào tạo các lập trình viên mới, hướng dẫn và đóng góp vào sự thành công của dự án.

Kinh nghiệm với Node.js trong phát triển backend và xây dựng API. Thành thạo React.js để phát triển giao diện người dùng động và phản hồi nhanh. Kinh nghiệm với Ruby và Ruby on Rails trong phát triển full-stack. Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL. Hiểu biết tốt về các dịch vụ của AWS (Amazon Web Services) như EC2, S3, RDS, Lambda, và các dịch vụ liên quan. Am hiểu các phương pháp Agile và các công cụ quản lý dự án (Jira, Trello, v.v.). Khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt và làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.

Có kinh nghiệm về DevOps, containerization (Docker) và kiến trúc microservices. Kiến thức về các framework kiểm thử như Jest, Mocha, hoặc RSpec. Kinh nghiệm làm việc với các công cụ CI/CD (Jenkins, GitLab CI, CircleCI).

3-5 năm kinh nghiệm phát triển Full Stack với Node.js, React.js, hoặc Ruby. Có kiến thức vững về cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL. Kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS. Kinh nghiệm quản lý hoặc lãnh đạo dự án là một lợi thế.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cực kỳ cạnh tranh Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ , NGHỈ GIỮA KỲ, NGHỈ HẾT HỌC KỲ...đặc biệt của Công ty bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định. Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định, chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng dành cho CBNV thuộc tập đoàn Vingroup Ăn ca tại canteen với thực đơn phong phú Du lịch hàng năm. Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn Chế độ ưu đãi cho con học ở Vinschool từ mầm non đến THPT Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân Cơ hội làm việc và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và có tính thách thức cao.

