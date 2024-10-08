Tuyển Lập Trình Viên Full Stack thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Lập Trình Viên Full Stack thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Ocean Park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Lập trình viên Full Stack tài năng và giàu kinh nghiệm với khả năng làm việc trên các công nghệ Node.js, React.js, hoặc Ruby. Ứng viên lý tưởng cần có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB, PostgreSQL, và có hiểu biết tốt về quản lý dự án cũng như các dịch vụ của AWS để phát triển các ứng dụng web quy mô lớn và hiệu quả.
Trách nhiệm chính:
Phát triển, kiểm thử và duy trì các ứng dụng web có khả năng mở rộng cao sử dụng Node.js, React.js và Ruby. Thiết kế, triển khai và duy trì API để giao tiếp giữa frontend và backend. Phối hợp với các nhóm liên phòng ban để xác định, thiết kế và triển khai các tính năng mới. Làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL để đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trơn tru và hiệu quả. Quản lý và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, đảm bảo hệ thống có khả năng chịu lỗi và mở rộng. Tham gia vào việc xem xét mã nguồn để đảm bảo chất lượng mã và tuân thủ các tiêu chuẩn tốt nhất. Triển khai các quy trình kiểm thử tự động và đường ống CI/CD để đảm bảo quy trình triển khai mượt mà. Quản lý tiến độ dự án, thời hạn và các sản phẩm bàn giao theo các phương pháp quản lý dự án tiên tiến. Hỗ trợ đào tạo các lập trình viên mới, hướng dẫn và đóng góp vào sự thành công của dự án.
Phát triển, kiểm thử và duy trì các ứng dụng web có khả năng mở rộng cao sử dụng Node.js, React.js và Ruby.
Thiết kế, triển khai và duy trì API để giao tiếp giữa frontend và backend.
Phối hợp với các nhóm liên phòng ban để xác định, thiết kế và triển khai các tính năng mới.
Làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL để đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trơn tru và hiệu quả.
MongoDB
PostgreSQL
Quản lý và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, đảm bảo hệ thống có khả năng chịu lỗi và mở rộng.
Tham gia vào việc xem xét mã nguồn để đảm bảo chất lượng mã và tuân thủ các tiêu chuẩn tốt nhất.
Triển khai các quy trình kiểm thử tự động và đường ống CI/CD để đảm bảo quy trình triển khai mượt mà.
Quản lý tiến độ dự án, thời hạn và các sản phẩm bàn giao theo các phương pháp quản lý dự án tiên tiến.
Hỗ trợ đào tạo các lập trình viên mới, hướng dẫn và đóng góp vào sự thành công của dự án.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ năng:
Kinh nghiệm với Node.js trong phát triển backend và xây dựng API. Thành thạo React.js để phát triển giao diện người dùng động và phản hồi nhanh. Kinh nghiệm với Ruby và Ruby on Rails trong phát triển full-stack. Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL. Hiểu biết tốt về các dịch vụ của AWS (Amazon Web Services) như EC2, S3, RDS, Lambda, và các dịch vụ liên quan. Am hiểu các phương pháp Agile và các công cụ quản lý dự án (Jira, Trello, v.v.). Khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt và làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.
Kinh nghiệm với Node.js trong phát triển backend và xây dựng API.
Kinh nghiệm với Node.js
Thành thạo React.js để phát triển giao diện người dùng động và phản hồi nhanh.
Thành thạo React.js
Kinh nghiệm với Ruby và Ruby on Rails trong phát triển full-stack.
Kinh nghiệm với Ruby
Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL.
MongoDB
PostgreSQL
Hiểu biết tốt về các dịch vụ của AWS (Amazon Web Services) như EC2, S3, RDS, Lambda, và các dịch vụ liên quan.
AWS
Am hiểu các phương pháp Agile và các công cụ quản lý dự án (Jira, Trello, v.v.).
Agile
Khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.
Git
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm về DevOps, containerization (Docker) và kiến trúc microservices. Kiến thức về các framework kiểm thử như Jest, Mocha, hoặc RSpec. Kinh nghiệm làm việc với các công cụ CI/CD (Jenkins, GitLab CI, CircleCI).
Có kinh nghiệm về DevOps, containerization (Docker) và kiến trúc microservices.
DevOps
Kiến thức về các framework kiểm thử như Jest, Mocha, hoặc RSpec.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ CI/CD (Jenkins, GitLab CI, CircleCI).
Yêu cầu kinh nghiệm:
3-5 năm kinh nghiệm phát triển Full Stack với Node.js, React.js, hoặc Ruby. Có kiến thức vững về cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL. Kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS. Kinh nghiệm quản lý hoặc lãnh đạo dự án là một lợi thế.
3-5 năm kinh nghiệm phát triển Full Stack với Node.js, React.js, hoặc Ruby.
3-5 năm
Có kiến thức vững về cơ sở dữ liệu MongoDB và PostgreSQL.
Kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS.
Kinh nghiệm quản lý hoặc lãnh đạo dự án là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cực kỳ cạnh tranh Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ , NGHỈ GIỮA KỲ, NGHỈ HẾT HỌC KỲ...đặc biệt của Công ty bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định. Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định, chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng dành cho CBNV thuộc tập đoàn Vingroup Ăn ca tại canteen với thực đơn phong phú Du lịch hàng năm. Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn Chế độ ưu đãi cho con học ở Vinschool từ mầm non đến THPT Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân Cơ hội làm việc và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và có tính thách thức cao.
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cực kỳ cạnh tranh
Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm
Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ , NGHỈ GIỮA KỲ, NGHỈ HẾT HỌC KỲ...đặc biệt của Công ty bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định.
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định, chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng dành cho CBNV thuộc tập đoàn Vingroup
Ăn ca tại canteen với thực đơn phong phú
Du lịch hàng năm.
Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn
Chế độ ưu đãi cho con học ở Vinschool từ mầm non đến THPT
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Cơ hội làm việc và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và có tính thách thức cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-full-stack-thu-nhap-tren-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206332
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA
3 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Trang Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Trang Anh
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH XUYÊN VIỆT SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH XUYÊN VIỆT SÀI GÒN
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Barbaard làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Barbaard
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE MALL
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Trên 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
6.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty CP Bất động sản T&T Homes
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm