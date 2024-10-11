Tuyển Lập trình viên Java Công ty cổ phần BDA.SC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java, lập trình theo module được phân công;

- Phát triển các dự án mới của công ty, tiếp cận và nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng vào các dự án của công ty;

- Tham gia viết tài liệu kỹ thuật cho phần việc của mình;

- Cơ hội trở thành Lead Tech tùy theo khả năng của ứng viên;

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về Spring, Database (SQL, Oracle), Java/J2EE, Struts, Hibernate. Biết Java frame-work, CUBA Platform là một lợi thế.

- Có khả năng tự học tốt, tư duy tốt, chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác tỉnh (công tác ngắn hạn - công ty về product).

- Tinh thần làm việc teamwork, chủ động trong công việc.

Tại Công ty cổ phần BDA.SC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (từ 15-30tr + lương dự án).

- Các chế độ thưởng vào ngày lễ, tết.

- Quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN.

- Nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.

- Có cơ hôi thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Khen thưởng đột xuất, thưởng theo cá nhân hoặc theo team.

- Hỗ trợ ăn trưa, cà phê văn phòng. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe...

- Chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt công việc, nghỉ thứ 7 và CN.

- Tham gia các chuyến du lịch, nghỉ mát của công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BDA.SC

