Tuyển Lập trình viên .NET https://www.laboviettien.net/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mô tả công việc:
• Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới.
• Đảm bảo mục tiêu doanh số được hoàn thành.
• Tiến hành khảo sát thị trường và phân tích xu hướng bán hàng.
• Đại diện cho công ty tại các sự kiện và triển lãm.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
• Phối hợp làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình bán hàng trôi chảy.
• Cung cấp báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng và thị trường.
• Làm việc trong giờ hành chính.
Thời gian làm việc: linh động ca xoay, làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày/ tuần.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm trong ngành hoa (tư vấn, bán hàng hoặc quản lý).
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại https://www.laboviettien.net/ Thì Được Hưởng Những Gì
