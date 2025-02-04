Tuyển Lập trình viên .NET https://www.laboviettien.net/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Lập trình viên .NET https://www.laboviettien.net/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

https://www.laboviettien.net/
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
https://www.laboviettien.net/

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại https://www.laboviettien.net/

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
• Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới.
• Đảm bảo mục tiêu doanh số được hoàn thành.
• Tiến hành khảo sát thị trường và phân tích xu hướng bán hàng.
• Đại diện cho công ty tại các sự kiện và triển lãm.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
• Phối hợp làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình bán hàng trôi chảy.
• Cung cấp báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng và thị trường.
• Làm việc trong giờ hành chính.
Thời gian làm việc: linh động ca xoay, làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày/ tuần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.
• Có kinh nghiệm trong ngành hoa (tư vấn, bán hàng hoặc quản lý).
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại https://www.laboviettien.net/ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại https://www.laboviettien.net/

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

https://www.laboviettien.net/

https://www.laboviettien.net/

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

