Tuyển Lập trình viên .NET https://www.laboviettien.net/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

• Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới.

• Đảm bảo mục tiêu doanh số được hoàn thành.

• Tiến hành khảo sát thị trường và phân tích xu hướng bán hàng.

• Đại diện cho công ty tại các sự kiện và triển lãm.

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

• Phối hợp làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình bán hàng trôi chảy.

• Cung cấp báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng và thị trường.

• Làm việc trong giờ hành chính.

Thời gian làm việc: linh động ca xoay, làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày/ tuần.