Tuyển Lập trình viên .NET Công ty cổ phần công nghệ Fractal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ Fractal
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty cổ phần công nghệ Fractal

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 153 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần công nghệ Fractal Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Fractal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Fractal

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39/2 Đường 59 , Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

