Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Handiresco 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Xây dựng các ứng dụng, phần mềm quản lý theo yêu cầu công ty.
+ Xây dựng các dự án thực tế theo yêu cầu khách hàng.
+ Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.
+ Nghiên cứu tìm tòi các công nghệ mới hỗ trợ cho công việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có đam mê với công việc lập trình.
+ Có kỹ năng lập trình cơ bản với C, .Net.
+ Có kỹ năng lập trình với CSDL Ms SQL Server.
+ Có tư duy lập trình tốt, có tư duy phân tích bài toán, tự giải quyết vấn đề.
+ Có tính cần cù, chủ động sáng tạo trong công việc.
+ Có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản từ 8tr + Thưởng, tăng theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Nhiều cơ hội thăng tiến theo đúng năng lực.
- Được hưởng các chế độ theo luật lao động nhà nước (BHXH, BHYT)
- Phúc lợi của công ty: Liên hoan, nghỉ mát, picnic ...
- Được đào tạo về sản phẩm, công nghệ mới.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thách thức, sáng tạo, có cơ hội phát huy năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam

Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Handiresco, số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

