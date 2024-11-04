Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 85 - Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm, bao gồm:

Phân tích yêu cầu khách hàng và xây dựng tài liệu giải pháp.

Tham gia phát triển và sửa lỗi các tính năng.

Đóng góp vào các hoạt động chia sẻ tri thức và cải tiến liên tục.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm với PHP

Hiểu biết và có kinh nghiệm làm việc với PHP thuần, các framework PHP như Laravel, CakePHP, Symfony... và một số design pattern thông dụng.

Có kinh nghiệm làm việc với HTML, CSS, JQuery, Ajax,...

Có kinh nghiệm làm việc với các WebService: Apache, Nginx,...

Có kinh nghiệm làm việc với SQL, PLSQL, có kiến thức về một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL.

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng web là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về microservices là một lợi thế.

Tiếng anh giao tiếp tốt, tự tin trao đổi với khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ.

Cam kết, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương net thỏa thuận theo năng lực.

Đánh giá năng suất và xét tăng lương 2 lần/năm.

Được hướng dẫn, đào tạo để làm tốt công việc.

BHXH theo quy định, khám sức khoẻ định kỳ.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ...

Tham gia vào các Scrum team tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum.

Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc.

Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,...

Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs - Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

