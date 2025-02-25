Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển dự án mail và ticket của Bizfly

Tham gia xây dựng phát triển và bảo trì các tính năng của Bizfly mail và ticket theo yêu cầu.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới phù hợp với định hướng phát triển của dự án.

Thiết kế và phát triển REST API cung cấp cho các đối tượng sử dụng như: Bizfly Email, ticket ứng dụng mobile, các sản phẩm nội bộ khác như Bizfly Chat, Bizfly Web...

Tích hợp sản phẩm với các dịch vụ bên thứ 3 như các ứng dịch vụ sms, các dịch vụ call center, các phần mềm khác của doanh nghiệp, và các dịch vụ bên thứ 3 khác....

Trao đổi về nghiệp vụ với các bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng

Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp về công nghệ, lập kế hoạch phát triển.

Thực hiện đo lường, phân tích các vấn đề về hiệu năng. Đưa ra các phương án cải thiện hiệu năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Php với framework Laravel, Mongodb, Redis.

Có kỹ năng hoặc đã làm việc với Queue (Horizon, Kafka,...).

Biết Nodejs là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm tương đương về quản lý quan hệ khách hàng mail và ticket là một lợi thế.

Có kinh nghiệm với Mongodb và xử lý dữ liệu lớn (biết tối ưu truy vấn, index, searching, sharding...).

Biết tối ưu code và hỗ trợ dev khác tối ưu code.

Có kinh nghiệm về bảo mật website, bảo mật api, bảo mật dữ liệu, có khả năng tổ chức bảo mật cho dữ liệu và các Project.

Hiểu biết tường tận về tiến trình của 1 http request, response và render content trên trình duyệt phụ thuộc vào những yếu tố nào.

Sử dụng thành thạo các tool/add,Ide, Visual.. cho việc code và debug.

Xử lý tốt conflict code khi sử dụng các SVN hoặc Gith.

Biết cách sử dụng tab Profile/Performance trên tool Development của trình duyệt để check performance khi cần thiết.

Hiểu rõ và có trách nhiệm cao trong vấn đề đảm bảo các chuẩn an toàn & bảo mật trong quá trình lập trình.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội phát triển sự nghiệp cùng BizFly – một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Martech và SaaS tại Việt Nam.

Được tham gia các sự kiện lớn, mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành công nghệ và marketing.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và đầy cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

